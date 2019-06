Belgique Fille d’une maman alcoolique, Virginie a commencé à boire très jeune. Elle est maintenant abstinente grâce aux A.A.

Cette année, Virginie fête ses huit ans d’abstinence. Et sa réussite, elle la doit aux Alcooliques anonymes. Fille d’une maman alcoolique, elle a sombré dans la dépendance très jeune et l’association lui a permis de vaincre la bouteille. Quand elle a suivi sa première réunion chez les A.A., elle était la plus jeune du groupe. Elle avait 27 ans.

(...)