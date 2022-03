Les cas de grippe recensés chez les médecins généralistes sont en hausse depuis plusieurs jours. Toutefois, il est encore difficile de parler d’épidémie. “On est dans une situation assez compliquée à lire cette année, souligne l’infectiologue Yves Van Laethem. L’échelle de comparaison est faussée sur ces deux dernières années car il n’y a presque pas eu d’épidémie grippale et le réseau de médecin vigie n'est pas si certain que ça de l’intensité actuelle. Il est difficile de dire si on a dépassé le seuil épidémique ou non. L'UE n’a d’ailleurs pas précisé le seuil fixé cette année même si on peut se baser sur ceux en place les autres années. Sciensano ne confirme pas non plus que nous sommes au-dessus actuellement. Toutefois, on est certainement dans une situation où il y a une large circulation du virus avec un impact sur la population, les infections étant en hausse”.

Si elle n’existait pas ou quasi pas l’année passée, cette année-ci, la grippe est bien là, mais elle pointe le bout de son nez un peu plus tard que d’habitude.