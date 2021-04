Si le taux de vaccination concernant la première dose est quasi identique entre la Flandre (29,9%) et la Wallonie (28,8%), des différences subsistent au niveau des groupes prioritaires et notamment les 85 ans et plus, et de fortes disparités entre les villes sont à noter.

La position avancée dimanche par le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) d'assouplir plus rapidement les mesures sanitaires en Flandre où le taux de vaccination serait supérieur fait débat dans tout le pays.

Mais quand on pointe des différences de vaccination entre le Nord et le Sud du pays, de quoi parle-t-on exactement ? En tout cas pas de la vitesse de vaccination globale. Sur ce point précis, la Flandre et la Wallonie avancent en effet à la même vitesse. En ce qui concerne l’administration de la première dose, le pourcentage oscille autour des 30%. Et à Bruxelles, elle n’est pour l’heure que de 22,5%, un chiffre qui peut s’expliquer par plusieurs raisons. “Il y a le problème de l’enregistrement du lieu de vaccination par rapport à l’endroit où habitent les gens, c’est un élément qui peut brouiller les chiffres”, pointe Jean-Michel Dogné, directeur du département pharmacie de l'Université de Namur et expert au sein de l'agence européenne des médicaments.