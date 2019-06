Un parti politique ne peut vivre d’amour et d’eau fraîche. Il reçoit une dotation publique selon ses résultats électoraux du 26 mai.

Côté francophone, le PS reste en tête avec 7,8 millions € par an, devant le MR (8,02 millions €), Ecolo (4,98 millions €), le PTB (4,42 millions €) et le CDH (3,05 millions €).

Ces dotations publiques représentent la plus grosse partie de leur financement (autour de 80 %). Mais d’autres ressources leur permettent de fonctionner : les dons de leurs membres (voir article ci-dessous) mais aussi les rétrocessions de leurs élus.

" On peut dire que plus un parti est à gauche, plus la part que l’élu doit lui reverser est importante" , schématise Jean Faniel, directeur du Crisp. Le Crisp évalue à 6 950 € par mois la rémunération d’un député fédéral (régime isolé), wallon, flamand ou de la Fédération (87 790 € par an, plus 24 581 € de frais non taxés). La DH a posé la question à chaque parti : quel montant les députés élus ce 26 mai doivent-ils rétrocéder ?

PTB/PVDA

Le PTB est de (très) loin la formation politique qui exige (...)