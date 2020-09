Les sept partis de la coalition Vivaldi l'ont annoncé ce mercredi matin: un accord a été trouvé. Après plusieurs mois de négociations, un gouvernement va finalement voir le jour ce jeudi, sous la houlette d'Alexander De Croo (Open Vld). Les ministres prêteront serment à 10 heures, avant la déclaration gouvernementale.Mais alors que les portefeuilles ont été répartis entre les différentes formations politiques, les noms des personnes qui occuperont les postes ministériels ne sont pas encore connus. Les partis tiendront au préalable leur traditionnel congrès pour donner leur feu vert à une participation à ce nouvel exécutif.Les formateurs, Paul Magnette (PS) et Alexander De Croo (Open Vld), ont pris la parole en fin de matinée pour donner quelques explications sur l'évolution de la situation. S'ils ont expliqué que l'accord était "fort", ils n'ont que très peu parlé de son contenu. Toutefois, quelques heures après leur conférence de presse, l'accord négocié entre les partis de la future coalition Vivaldi a fuité. La DH reviendra ce jour dans le détail sur le contenu de ce rapport, mais voici déjà les 84 pages du document :

Le gouvernement confirme la sortie du nucléaire tout en se réservant pour deux réacteurs

Le nouveau gouvernement fédéral s'engage à maintenir la sortie du nucléaire en 2025, tout en s'octroyant une possibilité d'adapter ce calendrier pour 2 gigawatts d'électricité, a-t-on appris mercredi. Un contrôle continu de la capacité de production et des prix du marché devront permettre au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à partir de novembre 2021, en cas de problème inattendu dans la sécurité d'approvisionnement. L'impact sur la facture énergétique du citoyen sera aussi pris en considération. Le maintien du calendrier de sortie du nucléaire était particulièrement défendu par les écologistes, qui avaient poussé la loi initiale lors de leur première participation au gouvernement fédéral au début des années 2000, sous Verhofstadt I.

L'accord de gouvernement prévoit une norme énergétique pour les citoyens et entreprises. Le coût du "mécanisme de rémunération de capacité" (CRM) - qui doit aider à construire notamment des centrales au gaz - serait ainsi compensé par une réduction proportionnelle de la part fédérale dans la facture. Fin novembre 2021, un rapport complet sur les projets sélectionnés pour le CRM est attendu sur la table du gouvernement. Il mettra en lumière l'état de la sécurité d'approvisionnement et l'impact sur les prix de l'électricité. Si un problème inattendu devait survenir, le gouvernement prendrait les mesures adéquates, comme une adaptation du calendrier pour une capacité qui pourra aller jusqu'à 2 gigawatts, soit la capacité de deux réacteurs nucléaires. Ceux de Doel 4 et Tihange 3 sont les moins vieux en Belgique.

La Vivaldi annonce une pension minimum à 1.500 euros nets pour une carrière complète

La pension minimum sera progressivement relevée vers 1.500 euros nets pour une carrière complète. La mesure figure dans l'accord de gouvernement conclu tôt mercredi matin. Depuis plusieurs semaines, la mesure portée par l'aile gauche du futur gouvernement a fait l'objet d'âpres débats. Les libéraux, les socialistes, les écologistes et le CD&V ont finalement tranché pour un relèvement progressif de la pension minimum à 1.500 euros nets pour une carrière complète de 45 ans. Le montant sera réduit au prorata de l'écart entre la carrière et 45 années, en cas de carrière incomplète. Le montant plafond suivra dans la même proportion l'augmentation de la pension minimum.

Les négociateurs se sont en outre accordés sur la mise en place d'une pension à temps partiel, mesure qui avait été envisagée par la coalition Suédoise de Charles Michel. Ce dispositif ne remplacera pas les mesures déjà existantes comme le crédit-temps de fin de carrière ou la prépension. Cette pension à temps partiel sera accessible à tous les travailleurs (salariés, indépendants et fonctionnaires) qui rempliront des conditions à définir.

Dans le régime des indépendants, le coefficient de correction, utilisé pour le calcul de la pension, sera supprimé de façon à ce que les indépendants se constituent une pension de la même manière que les salariés. Un bonus pensions sera également instauré. Les personnes qui travailleront plus longtemps accumuleront plus de droits à la pension. Le ministre des Pensions devra présenter une proposition de réforme détaillée pour le 1er septembre 2021. Celle-ci doit assurer la durabilité financière et sociale du système. Cette réforme comprendra une durée minimale de carrière de 30 ans pour obtenir une pension minimum et une condition d'emploi effectif à déterminer. La solidarité entre les pensions les plus élevées et les plus basses devra par ailleurs être renforcée.

La Vivaldi ambitionne également de généraliser davantage le deuxième pilier de pensions. Les partenaires sociaux seront invités à réfléchir à la manière dont chaque salarié peut être couvert par un régime de retraite complémentaire comportant une cotisation d'au moins 3% du salaire brut.

Enfin, la procédure de contrôle du respect de la condition de résidence par les bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) sera évaluée.