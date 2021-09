Le propriétaire révèle d'ailleurs avoir déjà remarqué les regards curieux de passants, certains n'hésitant pas à faire des photos, surtout depuis qu'une piste cyclable a été installée face à la maison. Il faut dire qu'avec ses encadrements de fenêtre imposants et ses toits en pagode, la propriété a de quoi surprendre. Le couple en a fait l'acquisition il y a 30 ans. "Cette maison correspondait à notre budget. Au départ, je n’étais pas très enthousiaste. Mais c’est une de nos filles et plusieurs autres personnes qui nous ont donné envie de l’acheter. Nous avons décidé et c’était à nous. Après presque 30 ans, ma femme et moi aimons toujours autant vivre ici. Et non, l’intérieur n’est pas dans le style japonais", explique Paul.



Au cours de ces dix dernières années, Hannes Coudenys, un architecte flamand a réalisé un livre intitulé "Ugly Belgian Houses". Dans ce dernier, il a regroupé les maisons les plus moches de Belgique. Selon l'ouvrage, la maison la plus "moche" des maisons les "moches" se trouverait donc dans la commune de Zonhoven, dans la province du Limbourg. Le Nieuwsblad est allé à la rencontre de l'heureux couple propriétaire de cette maison pas comme les autres. Paul et Francine préfèrent rire de la situation et voient même en ce titre quelque chose d'honorifique. Le couple est fier que leur maison soit sur la couverture de l'ouvrage de l'architecte. "explique Paul.