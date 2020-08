On l’appelle la bulle des 5. Celle composée du PS, de la N-VA, du CD&V, du SP.A et du cdH. Les cinq partis qui cherchent en ce moment un nouveau partenaire en vue de former un gouvernement. Une bulle des cinq qui, selon nos informations, serait déjà d’accord sur toute une série de réformes de l’Etat. La DH est parvenue à se procurer la liste complète des points sur la table. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’ils sonnent réunis, un air de fin de la Belgique. Une liste qui semble complètement imbuvable pour les francophones et pourtant, toujours selon nos infos, les cinq partenaires seraient déjà d’accord sur plusieurs aspects de ce chapitre institutionnel émanant, toujours selon nos infos des nationalistes flamands.