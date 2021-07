Voici la somme que le gouvernement fédéral pourrait économiser par an grâce au télétravail Belgique Li.B. © Shutterstock

Le Conseil des ministres du 12 février 2021 décidait de réaliser trois spending reviews – “revues de dépenses” – dans les domaines de la fiscalité, des soins de santé et de la Régie des bâtiments, plus particulièrement de l’allocation de logement en ces temps de télétravail. Lequel devrait rester la norme ! Les méthodes de travail et l’organisation du travail au sein de l’État fédéral, ainsi que les planifications des besoins en matière d’hébergement des services publics, vont changer considérablement dans les années à venir.