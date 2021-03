"En commémoration des attentats de Bruxelles, nous avons souhaité offrir un espace de paroles vidéo aux victimes et à leurs proches, expliquent les réalisateurs Fionn Perry et Noureddine Zerrad. Ce projet est un hommage aux victimes des attentats du 22 mars 2016. Il propose aux rescapés et aux proches des victimes, de propager cinq ans après, l’élan de solidarité survenu après ces évènements tragiques. Cette initiative est lancée au nom du devoir de mémoire. Elle invite les habitant.e.s de Bruxelles et plus largement les personnes touchées par les attentats, à une commémoration collective malgré les conditions engendrées par la crise sanitaire"

Un devoir de mémoire

Ces événements tragiques ont marqué à tout jamais la vie de ces deux réalisateurs, Fionn Perry et Noureddine Zerrad, qui ont vécu les attentats de Bruxelles de très près... Et c'est au service des autres qu'ils ont décidé de mettre à profit leur savoir-faire. Il y a 2 ans déjà, le duo réalisait un film documentaire intitulé "Tous ensemble" dans lequel la parole était donnée à diverses victimes des attentats de Bruxelles.

Un clip suite à la suppression des commémorations en 2020, Covid oblige

"Aujourd'hui, à l'occasion du cinquième anniversaire des attentats du 22 mars 2016, à l'initiative de l’association Life4Brussels, et en partenariat avec In2Out Productions, les deux réalisateurs nous proposent un projet participatif et artistique, apprend-on par communiqué. Malgré́ le contexte de la crise sanitaire qui a provoqué́ la suppression des commémorations en 2020, et qui les a fortement restreintes cette année encore, les victimes des attentats de Bruxelles vont pouvoir diffuser au plus grand nombre un message de soutien et d’espoir, mais aussi accomplir un devoir de mémoire."

Cette vidéo prend don la forme d'un clip musical sur un air d'Evidemment de France Gall chanté par l'artiste belge Lucie-Valentine. Dans "Tous ensemble, l'après", on y croise plusieurs victimes directes ou collatérales (Typhaine, Ioanna, Sabine, Leila, Chris, etc. mais aussi Louis, Reiko, Hussein, Edmond et Marjan, qui ont perdu leurs proches lors de ces attentats). Lesquelles apparaissent "dans des lieux symboliques de Bruxelles, en lien avec les commémorations qui auraient dû se tenir cette année, en plus grand comité."

Un crowdfunding toujours en place

Pour réaliser ce clip qui a été fait avec le soutien de la Ville de Bruxelles, la Région Bruxelles-Capitale et la fédération Wallonie-Bruxelles, un crowdfunding a été mis en place. Il est toujours possible d'y contribuer, via le lien suivant: https://fr.ulule.com/tous-ensemble-lapres/preview/