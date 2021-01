Avec l’arrivée et la propagation du nouveau variant britannique, nous avons un peu l’impression déprimante de revivre le début de la crise d’il y a tout juste un an et que l’on ne se débarrassera jamais vraiment du virus. Mais peut-on vraiment comparer l’arrivée de cette nouvelle souche avec la situation que nous avons connue l’année passée ? Pas tout à fait, selon Yves Coppieters, professeur de santé publique à l’ULB.

(...)