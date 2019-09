Selon les critères de la SNCB, 22% des gares (seulement) sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Cette dernière vise donc une intensification des travaux pour une augmentation progressive de ce nombre à 85% de la fréquentation d’ici 2030.

Actuellement, seulement 21 gares belges sur 546 remplissent les conditions décrites par la SNCB pour qu’une personne à mobilité réduite puisse s’y rendre en toute autonomie, soit même pas 4 %. Si ces 21 gares sont intégralement accessibles aux PMR et proposent aussi l’assistance personnelle (du personnel envoyé sur place pour aider une PMR à monter dans le train ou activer une rampe d'accès par exemple) afin de leur permettre de monter dans le train, 94 gares n’ont pas d’accessibilité intégrale, mais proposent une assistance. Et 70 gares ont l’accessibilité intégrale, mais pas l’assistance personnelle. Et 361 n’ont ni l’une ni l’autre.

Une situation paradoxale et totalement anormale pour le Collectif accessibilité Wallonie-Bruxelles (Cawab) qui avait obtenu une réunion avec la direction de la SNCB en juin dernier.

(...)