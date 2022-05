Le salaire médian brut a fortement progressé à Bruxelles au premier trimestre de 2022, s'établissant désormais à 3 321,50 euros, soit une hausse de 137 euros par rapport à l'année précédente, ressort-il lundi des données du prestataire de services RH SD Worx. Il atteint 2 766,50 euros en Wallonie et 2 985 euros en Flandre.

Le salaire médian varie fortement en fonction du statut et de la province, constate SD Worx sur base des chiffres de 400 000 travailleurs belges du privé. Ainsi, le Limbourg a le salaire médian le plus élevé pour les ouvriers (2 805 euros) et Bruxelles le plus bas. A contrario, les employés de la capitale sont ceux qui présentent la fiche de paie la plus avantageuse (3 911 euros). Soit près de 1 170 euros de plus que leurs homologues de la province de Namur.

© SD Worx

La province de la capitale wallonne est en revanche la plus attractive pour les ouvriers avec une médiane de 2 678,50 euros, soit 170 euros de plus que Bruxelles.

Sur l'ensemble de la Wallonie, le salaire médian brut a progressé de 93 euros à 2 766,50 euros.

"Un salaire médian donne une meilleure idée de la réelle moyenne des salaires en Belgique. Souvent, les études fonctionnant avec des moyennes non pondérées ne donnent pas une image correcte de la situation salariale des travailleurs. Travailler avec des données salariales réelles - en tout cas en utilisant le plus grand échantillon de Belgique - est plus fiable que les questionnaires : sinon, il peut y avoir un aspect biaisé selon la personne qui a répondu", précise à ce sujet Jordane Houdart, consultante juridique PME chez SD Worx.