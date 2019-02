Le chef de groupe CD&V au parlement flamand Koen Van den Heuvel remplacera Joke Schauvliege au sein du gouvernement flamand, a appris Belga de bonnes sources mercredi.

La ministre flamande de l'Environnement, l'Agriculture et l'Aménagement du territoire Joke Schauvliege a annoncé hier/mardi, en larmes, sa démission à la suite de ses propos complotistes et mensongers sur les manifestations des citoyens et des jeunes en faveur du climat.