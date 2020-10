Le service Finances de la Chambre et la Chancellerie du Premier ministre ont accepté de communiquer à La DH les chiffres officiels de rémunération des députés et ministres.

L’argent. Dans le milieu politique, c’est le sujet auquel (presque) tout le monde pense, mais dont personne ne parle. Au sein de la population, c’est le sujet dont (presque) tout le monde parle sans toujours bien en connaître les détails. Combien gagnent nos élus ? Le nouveau gouvernement fédéral a enfin pris place. Et la Chambre des représentants voit sa composition fixée pour les quatre prochaines années. La DH a obtenu, via le greffe de la Chambre des représentants et la Chancellerie du Premier ministre, les rémunérations officielles des 150 députés et des 15 ministres et 4 secrétaires d’État. Certaines de ces données sont connues, d’autres ont évolué, les rémunérations ayant été globalement réduites ces dernières années. "Par rapport aux autres assemblées parlementaires du pays, et depuis 2012, les rémunérations des membres de la Chambre ont été baissées et sont désormais 5 % moins élevées", nous indique Martin Gennart, directeur adjoint du service des Finances de la Chambre qui nous a détaillé les montants et subtilités des rémunérations de nos élus.

Ces rémunérations n’ont pas été fixées à l’aveugle. "Elles sont basées sur les barèmes de salaire d’un magistrat du Conseil d’État", reprend Martin Gennart. Les indemnités de ces magistrats évoluent toutefois selon l’ancienneté et les promotions, alors que celle des députés est forfaitaire et n’évolue pas, sauf pour ceux qui occupent des fonctions spéciales (président de la Chambre, chef de groupe, etc.)

(...)