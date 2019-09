Après une présélection de 215 candidates cet été, voici donc les 32 (et non plus 30 comme les années précédentes) participantes à Miss Belgique 2020.

Avant une élection qui sera diffusée une nouvelle fois sur AB3 en janvier prochain et malgré des audiences très faibles (seuls 103.217 téléspectateurs, soit 7,6 % de part de marché, s’étaient branchés en janvier 2019), les candidates au concours de reine de beauté du royaume s’envoleront une nouvelle fois à la mi-octobre pour l’Égypte. Sur les 96 candidates wallonnes et bruxelloises, 21 venaient de la province de Liège et 23 de Bruxelles (qui étaient donc les deux provinces les plus représentées). Depuis ce samedi soir où elles ont été présentées à la presse depuis le carré de Willebroek, elles ne sont donc plus que 32 finalistes, soit 19 Flamandes pour seulement 13 francophones…

Voici le casting . À commencer par les quatre candidates du Hainaut. Marie Al-Nima, Miss Hainaut, est originaire de Masnuy-Saint-Jean (Jurbise), est âgée de 20 ans et est étudiante en troisième année de droit à l’UMons. La deuxième candidate est Furayah Kayembe. À tout juste 18 ans, la jeune femme, originaire de Ghlin (Mons) et étudiante en rhéto. Mais aussi Belinda Cerini (une make-up artist de 24 ans originaire de Thimeon) et Sarah Chiry (étudiante en régendat français de 23 ans et originaire de Moulbaix).

Liège et Namur sont ensuite représentés par deux candidates. Côté namurois : Blandinne Frennet de Tongrinne a 20 ans et étudie les langues romanes. Quant à Gaëlle Delforge, 19 ans, elle étudie pour devenir agent d’éducation. Dans la Cité ardente, la première vient de Faimes, Anicca Van Hollebeke, et est en passe de devenir manager en tourisme et loisirs à 23 ans. La seconde, Amandine Toffoli, 22 ans, est étudiante en esthétique et est originaire de Seraing. La province du Luxembourg (Laura Vanquaillie de Bertrix, 20 ans et étudiante en droit) et celle du Brabant wallon (Marie Thomas, 20 ans de Braine-le-Château, et étudiante en Optique/Optométrie) ne sont représentées que par une seule candidate.

Enfin, du côté de la capitale bruxelloise, place à trois représentantes : Ines Benaissa, uccloise de 22 ans et étudiante en deuxième année sage-femme et eux autres de Berchem-Sainte-Agathe : Nihal Eddaghmoumi, 22 ans et étudiante en prothèse dentaire mais aussi Cindy Wetzels, 23 ans et assistante manager.