10 réformes sociales et environnementales ont déjà été engrangées par la Vivaldi, selon Gilles Vanden Burre (Ecolo).

Il y a bientôt trois mois qu’Alexander De Croo et son gouvernement Vivaldi ont prêté serment. Les socialistes et les écologistes ont rejoint l’attelage. Tandis que les troupes de Paul Magnette sont rompues à l’exercice du pouvoir, les écologistes doivent se défaire d’une réputation que tentent de leur faire endosser leurs opposants : les Verts seraient plus à l’aise dans l’opposition que dans l’exercice du pouvoir.