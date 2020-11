Comme après chaque comité de concertation, les discours et les débats vont bon train sur les réseaux sociaux mais aussi dans les discussions entre collègues ou amis quant aux incohérences supposées des nouvelles mesures ou des situations en cours. Nous avons soumis ces points et mesures qui fâchent à Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19, pour déméler le vrai du faux.

1 "Si on est seul chez soi, on peut recevoir des gens à la maison aux fêtes, mais pas si on est en couple."

" Un couple peut recevoir une personne, une personne isolée peut en recevoir deux. Cela fait trois personnes hors enfants des deux côtés et cela permet d’une certaine façon de mettre tout le monde à égalité, observe Yves Van Laethem. Ceci étant dit, je pense qu’autoriser deux personnes en plus aux couples n’aurait pas été un drame. On aurait pu le faire ! Le comité de concertation n’a pas voulu légalement l’autoriser, sachant bien que de toute façon, beaucoup de personnes ne le respecteront pas. Autour de moi, j’entends des gens qui disent : non, on ne sera pas dix, mais quatre ou cinq. Je n’ai vu aucun argument découlant d’un modèle universitaire montrant que deux personnes en plus à Noël, un jour, allait tout changer. S’il existe, je voudrais qu’on me le montre. Il y a une volonté du gouvernement d’être rigoureux tout le temps, et, vous diront certains, de ne pas être humain un jour. Mais c’est peut-être mon côté latin, francophone, qui parle. Ils ont raté l’occasion de se montrer humains. Autoriser deux personnes en plus n’aurait pas fait vaciller les chiffres ni dérailler le train. Mais psychologiquement, ça aurait été bien mieux reçu par la population. "

Yves Van Laethem estime toutefois qu’on peut comprendre la mesure dans une politique de risque quasi zéro.