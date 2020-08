Voici les nouveaux panneaux de signalisation qui débarquent sur nos routes (PHOTO) Belgique01:38 Van Hoof Thibaut © Shutterstock

La ministre Valérie De Bue a décidé de simplifier et moderniser des panneaux mais aussi des aménagements.

Quand on parle de sécurité routière, on pense souvent aux radars ou autres aménagements protégeant les usagers faibles. S’ils sont évidemment importants, une bonne signalisation renforce aussi ces dispositifs. La ministre wallonne de la Sécurité routière, Valérie De Bue, vient de modifier l’arrêté ministériel de 1976 relatif aux placements et aux exigences techniques de la signalisation routière.