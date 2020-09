Alors que chaque État membre émet ses propres avis de voyage, selon ses propres critères, dans le but de contenir l’épidémie de Covid-19, la confusion règne dans l’Union des Vingt-sept. La Commission a donc publié ce vendredi des recommandations pratiques pour tenter d’harmoniser, du moins coordonner, ces pratiques et permettre ainsi aux citoyens européens d’y voir (un peu) plus clair dans les restrictions aux mouvements dans l’UE., a constaté Stella Kyriakides, commissaire à la Santé, dans un communiqué.

“Pour les nombreux citoyens qui comptent sur la possibilité de voyager sans accrocs tous les jours, la cacophonie des règles nationales dans l’UE est accablante. Nous voulons simplifier les choses”, a renchéri Didier Reynders, en charge de la Justice, lors d'une conférence de presse vendredi."Nous devons éviter un kaléidoscope de mesures", a déclaré Ylva Johansson, commissaire en charge des Affaires intérieures.

Trois critères à prendre en compte

Sur base des échanges avec les différents États membres et des discussions de mercredi entre les ambassadeurs des Vingt-sept, l’exécutif européen a identifié trois domaines dans lesquels des critères communs européens pourraient être établis. Tout d’abord, afin d’évaluer la situation épidémiologique au sein d’une région ou d’un pays, la Commission propose de tenir compte de trois critères principaux. À savoir le nombre total de nouvelles infections, par 100 000 habitants, sur les 14 derniers jours (taux d’incidence) ; le pourcentage de tests positifs par rapport au nombre total de tests effectués au cours d’une période de sept jours (taux de positivité des tests) ; le nombre de tests effectués pour 100 000 personnes, au cours des sept derniers jours (taux de tests).

Il est conseillé aux États membres de fournir ces informations, toutes les semaines, au Centre européen pour la Prévention et le contrôle des maladies (ECDC). Afin d’éviter d’imposer des restrictions au voyage depuis l’ensemble d’un pays, la Commission souhaiterait que ces données indiquent la situation à un niveau régional.

Quatre couleurs

Sur base de ces critères, l’exécutif européen propose de dresser une cartographie du virus et un code couleur, communs aux Vingt-sept. Le vert correspondrait aux zones où le taux d’incidence est de moins de 25 et le pourcentage de tests positifs est inférieur à 3 %.

Pour les autres couleurs, le calcul serait un peu plus complexe. Accrochez-vous. Une région (ou un pays) serait notée en orange si le nombre de cas de coronavirus/100 000 habitants reste en dessous de 50, mais que le taux de positivité de tests est de 3 % ou plus. Ou si le taux d’incidence se trouve entre 25 et 150, mais que le pourcentage de tests positifs reste en dessous de 3 %

Le rouge serait alors réservé aux zones où le nombre d’infections/100 000 personnes dépasse les 50 cas et que, en même temps, et que le pourcentage de positivité des tests est d’au moins 3 %. Ou si le taux d’incidence dépasse carrément les 150 cas.

L'exigence d'informations suffisantes

La Commission prévoit également de colorier des régions ou des pays en gris. Cela au cas où les données fournies par ceux-ci, selon les critères cités plus haut, ne s’avèrent pas suffisantes pour analyser correctement la situation épidémiologique. Ou si le nombre de tests réalisés, par tranche de 100 000 habitants, est inférieur à 250. L’exécutif européen entend ainsi répondre aux inquiétudes en ce qui concerne la comparaison de données entre des pays qui ne mènent pas la même politique de surveillance accrue du virus.

La Commission enjoint d’ailleurs les États membres à ne pas interdire les voyages depuis certaines zones, à moins que les données fournies ne répondent pas à ces attentes.

Une approche coordonnée des restrictions de voyage

L’objectif de ces codes couleurs, harmonisés au niveau européen, est d’établir un guide des pratiques en ce qui concerne les restrictions de voyage, pour l’ensemble des Vingt-sept. La Commission propose que les personnes en provenance d’une zone classée “rouge” ou “grise” se soumettent à une quarantaine ou à un test après leur arrivée, cette dernière option étant privilégiée. En ce qui concerne les voyageurs en partance d’une zone orange, au moins un test (avant le départ ou à l’arrivée) pourrait être requis. Entendez : pas de quarantaine.

Des formulaires pourraient être exigés pour les citoyens quittant une zone “orange”, “rouge” ou “grise”. Pour rappel, la Belgique requiert par exemple un tel document pour tous les voyageurs, indépendamment de la couleur accordée à leur zone de départ.

Sur base de ces recommendations, les Vingt-sept entameront un processus, qui s’annonce long et complexe, pour accorder leurs violons. “Les citoyens sont souvent confus quant à l’endroit où ils peuvent voyager. Quelles sont les règles qu’ils doivent respecter en route ? Que doivent-ils faire à leur arrivée pour rester en sécurité ? Ces règles changent très souvent. Nous devons assurer plus de clarté et de prévisibilité”, a exhorté Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.