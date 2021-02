Un petit tour avant l’audience au greffe du tribunal de police de Bruxelles suffit à confirmer qu’il est le juge que tous les avocats veulent éviter : "On a reçu pour instruction de ne plus donner le nom du juge à l’avance ", lance l’employé à une spécialiste du roulage qui espérait échapper à Lionel Van Damme. Juge au plus grand tribunal de police de Belgique depuis deux ans seulement, l’ancien substitut du parquet de Bruxelles a rapidement acquis la réputation de juge le plus sévère du pays.

Surnommé la terreur des délinquants de la route et déjà pointé du doigt pour ses jugements par le tribunal de première instance, Lionel Van Damme nous dit assumer totalement les critiques et nous explique pourquoi à travers cet entretien exclusif réalisé après l’audience de ce mercredi matin au tribunal de police de Bruxelles. Une audience où on a pu constater que le juge maîtrise parfaitement ses dossiers. Rien ne lui échappe. Alors quand cet automobiliste tente de justifier son excès de vitesse par la crainte d’une arrivée tardive au travail, il ne faut pas longtemps au juge pour calculer le trajet entre Schaerbeek et Anderlecht et balayer aussitôt l’excuse du justiciable.

Mais ce qui agace par-dessus tout notre juge, ce sont les avocats qui ne préparent pas la défense de leurs clients. Et Lionel Van Damme a le flair pour les repérer. Alors forcément, le ton monte quand il le fait remarquer.

Les piétons qui se croient tout permis sous prétexte qu’ils sont des usagers faibles, cela a aussi le don d’exaspérer notre juge. Il n’a d’ailleurs pas hésité ce mercredi matin à acquitter une automobiliste à qui on reprochait d’avoir renversé un jeune homme sur un passage pour piétons alors que ce dernier sortait d’un tram. Rien ne prouvait que la victime avait été attentive en traversant, le doute profite dès lors à l’accusé estime Lionel Van Damme. " Les usagers faibles n’ont pas tous les droits...