Le week-end ne sera pas comme les autres pour Nikolaas Gyselbrecht dont la société Pigeon Paradise (Pipa) achève dimanche la vente en ligne et aux enchères des 445 pigeons de la famille Van de Wouver, dont New Kim, cette femelle de 2 ans dont chacune des plumes vaut une fortune.

Nikolaas, à 23 ans, hésitait sur ce qu’il allait faire dans la vie. Un peu par hasard, ce fils de colombophile vendait un pigeon par Internet. Dix-sept ans après, sa société Pipa en vend 10 000 par an et emploie 100 collaborateurs. Le 2 novembre, la vente de New Kim a commencé à 200 €. Après 90 minutes, un Sud-Africain en donnait… 1 310 000 €, soit déjà plus que pour le précédent record, le pigeon Armando parti l’an dernier à 1 250 000 euros.

Nikolaas n’a pas sauté au plafond ni ouvert le champagne. Il a rejoint au salon sa femme qui regardait la télé et lui a dit que la journée avait été bonne. Cet homme d’affaires, vous le verrez moins souvent en costume-cravate qu’en short et sandales. Sa précédente voiture avait neuf ans.

Cet homme gagne des millions et il a beaucoup hésité sur le prix de la nouvelle, une BMW X5 électrique. "Je suis fait ainsi, souffle-t-il simplement. Les gens s’interrogent quand ils ne me voient pas en short. À Pékin, une Rolls Royce m’attend souvent à l’aéroport. Ma femme me rappelle de prévoir un costume. Elle ne voudrait pas me voir m’asseoir dans une Rolls avec les deux jambes nues."

Gyselbrecht est le neveu d’André, ce médecin arrêté pour meurtre dans l’affaire du châtelain de Wingene. À 19 ans, Nikolaas lançait un site web dédié au sport colombophile. Il se voit encore rampant dans les pigeonniers de son père pour photographier les pigeons avec son Kodak et poster les photos sur le site. Il a vendu son premier pigeon par Internet 350 € en Angleterre. Pigeon Paradise a commencé ainsi. Pipa se développe en Chine et Taïwan.

"Donner 1 310 000 € pour un pigeon paraît fou. C’est qu’il y a de l’argent à gagner. Le plus grand club chinois a un prize pool de 57 millions d’euros. Pour gagner là-bas, il faut des champions. Les Van de Wouver sont réputés. Gaston et Kurt ont vendu de grands champions et leurs descendants gagnent des prix. L’événement du week-end, c’est qu’ils ne vendent pas uniquement New Kim mais 445 pigeons. Pour ceux qui veulent des cracks, c’est maintenant ou jamais. Des courses de 500 km se préparent au Portugal, en Thaïlande, au Zimbabwe."