Pourtant, de nombreux écoliers manqueront à l’appel. À Bruxelles, plusieurs écoles ont en effet d’ores et déjà averti les parents que, "pour ceux qui se rendraient à l’étranger, nous vous demandons de bien respecter les règles qui sont d’application lors du retour en Belgique. À savoir l’obligation de remplir pour chaque personne (enfants compris) le formulaire de localisation du passager et d’observer une quarantaine de 7 jours et passer un test. Si le test est négatif, le retour à l’école est autorisé". Mais pas avant…