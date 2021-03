Quand pourrez-vous faire vacciner contre le Covid-19 ? On fait le point en fonction des différentes tranches d’âge, tout en sachant que la vaccination reste tributaire de la disponibilité des vaccins et du rythme des livraisons.



La vaccination suit son cours et doit s'amplifier en Belgique. Le gouvernement a encore étendu ce mercredi l'accès aux vaccins contre le Covid-19. la CIM a décidé que le vaccin AstraZeneca pouvait être administré aux plus de 55 ans, suivant ainsi le Conseil supérieur de la lancer. La conférence interministérielle de la Santé (CIM) a également décidé de lancer les convocations pour les plus de 65 ans.

Interrogé à l’issue de la Conférence, le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke confirme : "L’avis des experts était parfaitement clair. AstraZeneca est un vaccin excellent, aussi pour les personnes plus âgées. On va donc commencer à lancer les invitations pour des vaccinations avec AstraZeneca, aussi pour les personnes qui sont âgées de plus de 65 ans." Toutefois, on constate quelques différences entre nord, centre et sud du pays : "il y a quelques différences au niveau opérationnel, entre les Régions. En Flandre, on a dit qu’on va d’abord avec ceux qui ont plus de 85 ans. A Bruxelles, on lance immédiatement des invitations pour ceux qui ont plus de 75 ans. En Wallonie, il y a une petite différence : on va commencer par des convocations par mails pour les plus de 65 ans”.



(...)