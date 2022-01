Le vaccin anti-Covid de la firme américaine Novavax, commercialisé sous le nom de Nuvaxovid, devrait être disponible en Belgique dès la fin du mois de février, annonce Christie Morreale (PS) ce mercredi.

Sur Twitter, la ministre wallonne de la Santé en a précisé les modalités d'administration. Le vaccin Novavax sera d'abord destiné aux personnes ayant développé une réaction à un des vaccins autorisés en 1ère dose, et ce, via des centres en allergologie. Le vaccin américain sera ensuite disponible dans plusieurs centres de vaccination pour les citoyens qui le souhaitent, moyennant une prise de rendez-vous via Qvax.

Pour rappel, le vaccin Novavax n'a pas recours à la technologique d'ARN messager, utilisée dans les vaccins Pfizer et Moderna. Il se base sur une technologie plus classique, similaire au vaccin contre la coqueluche.

Le vaccin Novavax avait été autorisé par l'Agence européenne des médicaments (EMA) le 20 décembre dernier.

Après Pfizer, Moderna, Astra Zeneca et Janssen, Novavax deviendra ainsi le 5eme vaccin utilisé en Belgique pour lutter contre le Covid-19.