Vous avez le choix entre plusieurs événements.

1. Samedi 25 et dimanche 26 mai, les artistes venus en résidence à Latitude 50, l’École de Cirque de Marchin, présentent le résultat de leur travail. À ne pas manquer notamment, le spectacle de Seb Derock : le clown pose un regard fragile, décalé et poétique sur le besoin que l’homme a depuis la nuit des temps de construire des édifices toujours plus haut. www.latitude50.be

2. Samedi 25 et dimanche 26 mai, venez découvrir Circomédie en fête ! Spectacles et animations au rendez-vous proposés par l’école de cirque de Charleroi. Durant 2 journées festives, les élèves de l’école présenteront leur savoir-faire. Spectacles professionnels, nombreuses animations, tout au long du w-e. Idéal pour une sortie en famille. www.ecoledecirquedecharleroi.be

3. #Save the date ! Le 30 mai rendez-vous à Ath pour la 31e édition de Sortilèges, Rue et Vous ! Ce festival des Arts de la Rue programme 33 compagnies belges et françaises, pour environ 80 représentations (musique, théâtre, cirque, danse…) disséminées en 20 lieux scéniques. Plus de 200 artistes présenteront pour la plupart des premières, offrant une programmation aussi diversifiée qu’innovante et gratuite ! www.sortileges.be