À partir de ce 8 mai, les terrasses des établissements Horeca et des salles de réception sont autorisées à rouvrir. Cette décision, à présent actée, était tributaire des critères épidémiologiques, à savoir le nombre de personnes en soins intensifs et l'évolution de la vaccination chez les plus de 65 ans. Cette réouverture partielle, le secteur l'attendait avec impatience, puisque cafés et restaurants ont été obligés de fermer leurs portes en octobre dernier suite aux mesures gouvernementales.

Néanmoins, l'ouverture des terrasses est soumise à plusieurs conditions. Ainsi, le cabinet de la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, a souhaité préciser à travers un communiqué ce que le gouvernement considère comme "une terrasse" et rappeler les mesures qui seront bientôt en vigueur.

Tout d'abord, les tables devront être disposées de manière à garantir une distance d’un mètre et demi entre elles. Quatre personnes maximum seront autorisées par table, elles devront impérativement être assisses et pourront, à ce moment-là, être non masquées. Les personnes d'un même ménage pourront faire exception à la règle et pourront partager une table, quelle que soit sa taille. Le service au bar ne sera pas autorisé, les serveurs devront prendre les commandes à table. Un côté au moins de la terrasse devra être ouvert en tout temps dans son entièreté et assurer ainsi la ventilation suffisante des lieux. Le niveau sonore ne pourra pas dépasser les 80 décibels sur place.

Les clients devront donc consommer nourritures et boissons à l'extérieur, ils pourront uniquement accéder à l’espace intérieur pendant une courte durée pour se rendre aux toilettes, rejoindre la terrasse ou encore pour payer. Enfin, les établissements sont autorisés à ouvrir leur terrasse de 8h00 à 22h00. Des règles qui devront être scrupuleusement respectées, les autorités veilleront au grain.

Rappel des autres mesures

Le 8 mai sera synonyme d'assouplissements pour d'autres secteurs. Ainsi comme nous vous l'avions déjà annoncé, les parcs d'attractions pourront rouvrir. Les brocantes et marchés aux puces pourront eux aussi de nouveau avoir lieu. Le couvre-feu sera levé et remplacé par une interdiction de rassemblement sur la voie publique de plus de 3 personnes.

Des événements regroupant jusqu'à 50 personnes à l'extérieur pourront également avoir lieu. Le même nombre de personnes sera autorisé lors des mariages, enterrements ou toutes autres processions religieuses/philosophiques pour autant que ces activités soient organisées en extérieur aux endroits prévus à cet effet. Finalement, chaque ménage est autorisé à inviter en même temps deux personnes chez soi, à condition que la distanciation sociale soit respectée sauf pour le contact rapproché.