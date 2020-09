Dès ce lundi, pas moins de 32 prévenus seront jugés à Mons pour une série deplus violents les uns que les autres.

Cette fois, ça y est : le procès dit Hakimi/Pauwels s’ouvre enfin ce lundi devant le tribunal correctionnel de Mons. Un procès exceptionnel à plusieurs titres. À commencer par le lieu choisi pour son organisation. Mons Expo. Rien que ça. Une salle gigantesque destinée à accueillir les nombreux prévenus et parties civiles dans ce dossier hors norme. Hors norme tant les faits sont nombreux. Plus d’une vingtaine de home invasions sont reprochés aux prévenus. Prévenus qui ne seront pas moins de 32, dont sept sont détenus depuis plus de deux ans. Autant de spécialistes des attaques à domicile, la plupart déjà bien connus de la justice. On n’est pas ici face à des amateurs. Les attaques étaient minutieusement bien préparées et les malfrats lourdement armés. Pas du genre à filer une fois leur butin embarqué. Des malfrats qui, de 2015 à 2017, n’ont pas hésité à séquestrer leurs victimes, à les ligoter, à jouer à la roulette russe avec leurs armes, à tabasser leurs cibles, les laissant parfois pour mortes, sans états d’âme.