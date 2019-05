Avec 28.807 voix de préférence, c'est le socialiste liégeois Jean-Claude Marcourt qui est arrivé en tête des votes nominatifs lors de l'élection régionale de ce dimanche.

Son taux de pénétration atteint 8,66%. Il devance la ministre libérale des Pouvoirs locaux Valérie De Bue (22.782 votes nominatifs pour un taux de pénétration de 9,50%) et le ministre-président socialiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles Rudy Demotte (21.986 voix pour un taux de pénétration de 11,31%).

Les MR Jean-Luc Crucke (18.400 voix et 9,46% de taux de pénétration) et Willy Borsus (17.750 voix et 10,75% de taux de pénétration) complètent le Top 5.

Quant au taux de pénétration le plus important, il a été décroché par le ministre fédéral de la Mobilité, le MR François Bellot (12,63% et 13.864 voix de préférence).