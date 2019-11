Les vols cargo de Qatar Airways entre Maastricht et Liège, 2 villes distantes de 38 km seulement, vont s'arrêter, annonce jeudi le ministre wallon en charge des Aéroports, Jean-Luc Crucke (MR), au terme d'une rencontre avec le responsable cargo de la compagnie.

"A la suite d'un échange très positif et constructif avec Guillaume Halleux, Chief Officer Cargo de Qatar Airways, des engagements ont été pris afin que les vols entre Maastricht et Liège, opérés par Qatar Airways, prennent fin dès que le contrat en cours, concernant 6 vols, liant la compagnie à son client sera terminé", assure le ministre.

"A l'avenir, la compagnie s'est engagée à ne plus en proposer et/ou en organiser de nouveaux", ajoute-t-il.

Interrogé sur ces vols, mercredi, au Parlement de Wallonie, Jean-Luc Crucke avait indiqué qu'il rencontrerait rapidement des responsables de la compagnie afin de les convaincre de "l'ineptie" de ces liaisons.

"Ces sauts de puce sont ridicules, inacceptables et incompréhensibles" tant d'un point de vue économique qu'environnemental", avait-il affirmé. Toutefois, "on peut s'offusquer mais ce n'est pas la Wallonie qui détient la solution", celle-ci étant à chercher du côté du Fédéral et de l'Union européenne, avait ajouté le ministre.