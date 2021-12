Fin novembre, notre Premier ministre expliquait ne pas vouloir d'une vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population belge. Ce lundi, il revient pourtant sur sa position et envisage désormais de l'imposer: "L’objectif est de vacciner tout le monde. Quand on voit qu'il y a cinq fois plus de non vaccinés en réanimation, on ne peut plus éviter cette question", explique-t-il. "Un petit groupe de personnes a un impact trop important. Nous ne pouvons pas le permettre.”

Pour Alexander De Croo, la stratégie dans la lutte contre le coronavirus a changé: "Autrefois, le plan était : comment éviter les nouvelles vagues ? Aujourd'hui, cela devrait être : comment garder les vagues aussi plates que possible ?", détaille-t-il. "Soyons réalistes, Omicron ne sera pas la dernière vague. Le virus va proliférer dans les années à venir. Il faut apprendre à vivre avec", reconnaît-il.