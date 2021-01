Depuis la fin de 2020, la Belgique vit un hiver plutôt rigoureux. Si on est loin des records, ce mois de janvier est un des plus frais de ces dernières années. Le sud du pays a connu de beaux jours de neige, et ce n’est pas terminé. Depuis plusieurs semaines, un phénomène attire l’attention des météorologues : le vortex polaire. Si ce nom évoque une vague de froid intense et des images dignes du film Le Jour d’après, on en est encore loin.

D’abord, un vortex polaire, c’est quoi ?