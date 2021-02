Cela n’aura échappé à personne, il a fait froid, très froid cette semaine. Les températures sont restées constamment négatives depuis dimanche matin et le seront jusqu’à ce dimanche. " Il y a quand même eu un petit passage à 0,2 degré ce jeudi après-midi à Uccle, précise Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Quoi qu’il en soit, cette semaine de froid touche à sa fin avec encore une journée très froide pour ce samedi et dimanche sera la journée charnière avec une augmentation des températures jusqu’à 6 degrés. "

Un redoux qui va aussi s’accompagner de pluie la semaine prochaine. " Il fera encore beau dimanche, mais on peut s’attendre à de la pluie en début de semaine, indique-t-il. Il faudra d’ailleurs faire attention aux pluies verglaçantes lundi matin puisque le sol sera encore gelé. "

Pour la suite de l’hiver météorologique qui se clôture le 1er mars, rien ne dit que nous sommes quittes du froid. " Il n’y a pas de signal d’une nouvelle offensive hivernale d’ici la fin de la semaine prochaine, mais l’hiver n’a pas dit son dernier mot ", prévient le météorologue.

En ce qui concerne la semaine que nous venons de vivre, on ne peut d’ailleurs pas parler de vague de froid officielle. " Nous avons eu assez de journées complètes de gel, mais nous n’avons pas atteint les -10 degrés à Uccle. La température la plus basse enregistrée est -8,6 degrés. Ailleurs, on a observé -14 degrés au Mont-Rigi, -13,2 en Campine ou encore -9,6 degrés à Zaventem. Certains disent que notre définition est trop restrictive, mais il faut savoir qu’il y avait beaucoup plus de vagues de froid avant. Par ailleurs, il y avait aussi beaucoup moins de vagues de chaleur. Ces définitions permettent donc de mettre en lumière ces phénomènes extrêmes et de voir les évolutions sur le long terme. "

Du côté des précipitations, l’hiver 2020-21 aura déjà donné son lot de neige et de pluie sur l’ensemble du pays. De quoi remplir les nappes phréatiques qui sont en déficit ces dernières années ? " D’après les spécialistes de la question, il semble que la situation soit positive en Belgique pour le moment, affirme Pascal Mormal. Cependant, le phénomène reste instable et une nouvelle canicule pourrait vite changer la donne. On va dire qu’on part sur de meilleures bases et avec un capital plus élevé que les années précédentes. "