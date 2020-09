Alors que le Parlement wallon reprend enmercredi, le vote à distance est prolongé à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La rentrée parlementaire aura lieu cette semaine dans les différents parlements du pays. Les règles préconisées par le dernier Conseil national de sécurité donnent lieu à des applications différentes d’un Parlement à l’autre. Au Parlement de Wallonie, on poursuivra en présentiel comme lors de la dernière séance qui a précédé les vacances parlementaires. "Les dispositions ont été prises le 15 juillet. Nous continuerons en présentiel, dans le respect le plus strict des mesures sanitaires", nous précise Frédéric Janssens, greffier du Parlement de Wallonie dont la rentrée est prévue le 2 septembre. " Tout le monde pourra être présent en séance plénière. Mais des salles annexes seront ouvertes pour compléter la salle principale et assurer la distanciation sociale. Pour les commissions, nous répartissons les députés sur deux salles."