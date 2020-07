La droite flamande et les démocrates chrétiens ont demandé et obtenu le report du dossier

Un vote historique sur la dépénalisation complète des interruptions volontaires de grossesse était attendu ce jeudi à la Chambre. Deux blocs devaient s’affronter. D’un côté, la droite flamande plus les démocrates chrétiens : N-VA, Vlaams Belang, CD&V et CDH, qui souhaitaient encore reporter le vote après les vacances en demandant le renvoi en commission des amendements examinés par le Conseil d’État.

De l’autre côté, un bloc de gauche : PS, SP.A, Ecolo/Groen, PTB/PVDA, soutenus par Défi, soit 64 sièges au total. Manquent 12 sièges pour obtenir le vote.

Le MR devait donc jouer le rôle d’arbitre, tout comme l'Open Vld. Or, Georges-Louis Bouchez a confirmé ce qui avait été précisé en bureau du MR lundi. La liberté de vote a été laissée aux députés MR. Chez les libéraux, deux parlementaires au moins étaient a priori contre l’allongement (Michel De Maegd et sans doute Benoît Friart).

Quid des autres ? La ministre de l’Énergie et présidente du MCC, Marie-Christine Marghem, s’est affairée durant la journée à convaincre les parlementaires de son parti de ne pas voter l’allongement. Bémol : le CD&V clame depuis des mois qu’il n’acceptera jamais que ce texte soit voté. Ce sujet constitue un point de rupture pour eux. Selon De Tijd, Joachim Coens, président du CD&V, a menacé de se retirer des discussions pour la formation d’un nouveau gouvernement fédéral qu’il mène avec Georges-Louis Bouchez, le président du MR et Egbert Lachaert, leader de l’Open VLD si le nouveau texte IVG était voté ce jeudi. Une manœuvre que certains analysent comme une forme de chantage du leader des démocrates-chrétiens flamands. Et qui ne sera au final pas nécessaire car le CD&V a trouvé une autre manière de parvenir à ses fins.

Sur le coup de 16h45, le CD&V, le CDH, la N-VA, soutenus par le Vlaams Belang, ont déposé des amendements et sollicité l’avis du Conseil d’État, pour la troisième fois depuis le dépôt de la proposition de loi. Pour François De Smet, président du Défi, il ne s’agit pas d’améliorer le texte, “juste d’empêcher le vote”, a-t-il tweeté."Cela ouvre la porte à beaucoup d'abus futurs", a estimé quant à lui Georges Gilkinet, chef de groupe Ecolo. Car il apparaît que ces partis ont volontairement fait obstruction au vote d’un texte qui, sans cette manœuvre, aurait probablement été adopté par une majorité.

Le texte a finalement été reporté à une date ultérieure, pas encore connue, grâce à 55 voix, sur le coup de 17h20. En effet, une demande soutenue par au moins 50 députés suffisait pour obtenir le report du débat et du vote en séance plénière. Patrick De Wael, président de la Chambre, a suggéré de se pencher sur la question de la possibilité infinie de renvoyer un texte au Conseil d’Etat. "C'est mon devoir de rappeler, à voir l'historique du texte, qu' une assemblée parlementaire doit finir par pouvoir voter. Le but d'un avis du Conseil d'Etat n'a jamais été de retarder un vote sans fin de manière répétitive. Il faudra revoir le règlement", a déclaré le président de la Chambre.