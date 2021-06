Le taux d’abstention a atteint un plafond historique en France lors des élections régionales : plus de 66 %. Le faible score du RN et de la République en Marche constituent les enseignements de ce scrutin dans un pays où le vote, contrairement à chez nous, n’est pas obligatoire. "Traditionnellement, la participation est plus forte dans les catégories plus éduquées, avec emploi mieux rémunéré, plus faible chez les autres. Le fait que la faible participation soit couplée à une défaite du RN entre dans cette logique. Le plus gros échec, c’est pour la République en Marche, car socio-économiquement, ses électeurs sont plus favorisés", analyse Pascal Delwit, politologue à l’ULB. Quels seraient les conséquences sur le paysage politique belge de la suppression du vote obligatoire ?