La maman de Mélissa Russo, ancienne sénatrice Ecolo, et bien d'autres jugent que le PTB est le "vote utile pour toute la gauche".

Une quarantaine de personnalités - que ce soit du monde médiatique, artistique, politique ou même universitaire - ont signé un appel au vote pour le parti de Raoul Hedebouw. Des noms tels que Carine Russo, Anne Morelli et Josy Dubié figurent parmi les signataires du texte engagé. "Il est nécessaire à la fois de barrer la route à la droite libérale et d’empêcher que, comme dans le passé, des coalitions hétéroclites finissent par appliquer l’essentiel de son programme", peut-on ainsi lire.

Mais il n'y a pas que la droite libérale qui dérange, les socialistes et le verts trinquent à leur tour. "Force est de constater que le PS nous a habitués à mener des campagnes électorales à gauche et à appliquer ensuite des politiques sociale-libérales, regrettent-ils. Tandis qu’Ecolo semble ne plus vouloir se situer sur cet axe gauche/droite".

Pour eux, donc, la seule solution semble être le PTB. "Nous ne partageons pas tous les points du programme du PTB, mais dans le contexte actuel, seul un vote PTB nous apparaît comme le vote utile à toute la gauche", nuancent-ils tout de même.