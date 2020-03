Face au manque de masques et de matériel de protection, Thomas Orban, président du Collège de la médecine générale se montre inquiet: "cette deuxième vague est à nos portes mais nous ne sommes pas prêts".

Dans la cadre de la lutte contre le Covid-19, cette semaine s'annonce décisive dans notre pays. Et alors que l'épidémie bat son plein, les généralistes et spécialistes craignent une seconde vague de patients. "Cette seconde vague se compose d'abord des personnes malades en fin de Coronavirus. Il s'agit des patients hospitalisés sortent ou vont sortir de l'hôpital. Et d'après les travaux dont on dispose, on ne peut pas dire jusqu'à quand un patient est contagieux, cela peut aller de dix jours à 21. On va donc leur proposer à leur sortie une quarantaine dans la plupart des cas, quand d'autres restent forts atteints mais doivent sortir pour libérer des lits. Mais c'est quoi leur chez eux ?" , s'interroge Thomas Orban, président du Collège de la médecine générale.

Dans ce contexte de pandémie, les patients sont en effet invités à quitter l’hôpital dès que possible. Mais pour aller où ?