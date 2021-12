Le SPF Affaires étrangères a mis à jour ses indications concernant les déplacements vers la France. Elles entrent en vigueur demain, le mercredi 15 décembre 2021.

Depuis le 4 décembre 2021, toute personne entrant sur le territoire français doit présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 ou 48 h en fonction du pays de provenance.



Des exceptions existent et les Belges sont concernés

Les personnes présentant un schéma vaccinal complet n’ont pas à présenter de test, lorsqu'elles arrivent d'un État membre de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse.

Concrètement, pour un voyageur en provenance d’un pays vert (ex : Espace européen, dont la Belgique):

Si le voyageur est vacciné : preuve de vaccination et une déclaration sur l'honneur attestant d'une absence de symptômes d'infection à la COVID-19 et de contact avec un cas confirmé de COVID-19. Si le voyageur (âgé de 12 ans ou plus) n’est pas vacciné : test PCR ou test antigénique négatif de moins de 72 heures avant le départ et une déclaration sur l'honneur attestant d'une absence de symptômes d'infection à la COVID-19 et de contact avec un cas confirmé de COVID-19. Exceptions : pour les voyageurs en provenance d’un pays de l’espace européen (Etat membre de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse) un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h est exigé. Cette mesure ne s’applique pas aux transporteurs dans le cadre de leurs activités professionnelles, aux déplacements professionnels urgents ou fréquents incompatibles avec ces tests, ni aux déplacements de moins de 24h par des résidents frontaliers (habitant à moins de 30 km de la frontière).

Les enfants de moins de 12 ans sont dispensés de test.

Le certificat COVID numérique de l’UE, dit pass sanitaire

Depuis le 1er juillet 2021, le pass sanitaire, aussi dénommé "certificat COVID numérique de l’UE" est reconnu pour les déplacements internes à l’espace européen. Pour la France il doit confirmer:

La preuve d’un cycle vaccinal complet incluant le délai post-injection nécessaire.

Soit la preuve d’un test RT-PCR ou d’un test antigénique négatif de moins de 72 heures (24h pour un voyageur en provenance de Belgique).



Soit la preuve d’un test RT-PCR positif attestant du rétablissement de la COVID-19, datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois.

Les voyageurs européens pourront présenter le "QR code" du certificat à la police aux frontières ou aux compagnies aériennes sans se soucier de la langue dans laquelle le certificat est écrit. Un voyant vert ou rouge indiquera si le voyageur européen peut entrer sur le territoire ou non.

À compter du 15 décembre 2021, le pass sanitaire des plus de 65 ans et les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen ne sera plus valable pour la France si le rappel n’a pas été fait dans un délai de 7 mois à compter de la dernière injection ou de la dernière infection. À compter du 15 janvier 2022, cette règle sera étendue à l’ensemble des personnes âgées de plus de 18 ans.

Les personnes de 18 à 64 ans ayant eu leur dernière dose de vaccin avant le 17 juin devront avoir fait leur rappel au 15 janvier 2022 pour que leur pass ne soit pas désactivé.