La question revient partout depuis quelques jours, comment puis-je aider ? À défaut de pouvoir se rendre sur place, il existe de nombreuses autres façons d’aider les sinistrés.

Partout, des collectivités et entreprises proposent de récupérer des produits d’hygiène, des denrées non périssables, du matériel de nettoyage, de la literie et des produits de puériculture pour les déposer directement dans les communes touchées.

Si vous êtes à Bruxelles, vous pouvez vous rendre avec vos dons à l’avenue Louise, 331. Gestea les récupérera entre 11 h et 16 h. Si vous disposez d’une camionnette, faites leur signe, l’agence immobilière cherche des bénévoles pour acheminer les dons.

Dans le Hainaut, plusieurs centres de collecte ont ouverts. Les villes de Courcelles et d’Ath vous attendent dans leur CPAS. On y demande en priorité des caisses en carton solides, des bandes autocollantes, du petit mobilier, mais aussi des bénévoles. À Comines-Warneton, la salle du Poulailler sera ouverte de 9 h à 16 h. On y a besoin de matelas, lits de camp, sacs de couchage, cages de transport d’animaux et matériel de puériculture.

Enfin, la salle des Acacias d’Enghien sera ouverte aujourd’hui et demain de 10 h à 16 h. En plus de vos dons, elle est aussi à la recherche de volontaires pour gérer l’organisation de la collecte. N’hésitez pas à contacter les centres en amont, pour savoir de quoi ils ont besoin.

Si vous êtes en Flandre, la plateforme aidehulp14-7.com centralise les demandes d’aide. Vous pouvez aussi y laisser un message décrivant comment vous pouvez rendre service aux sinistrés. La plateforme est d’ailleurs bilingue.

Les ASBL se sont aussi mobilisées de leur côté. Caritas Secours accepte les dons financiers sur le compte BE79 2100 6791 7533 et la Croix-Rouge sur le compte BE70 0000 0000 2525. N’oubliez pas de mettre dans l’ordre "inondation" si vous faites un virement.

Enfin, regardez aussi sur Facebook car de nombreux groupes d’entraide ont été créés.

On peut retrouver par exemple Entraide Liège, Entraide suite aux inondations, Solidarité inondations Namur et environ… et bien d’autres !