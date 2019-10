Si la Belgique se classe 24ème du classement sur la compétitivité touristique du World Economic Forum, sa position est toute autre concernant la "sûreté et la sécurité".

Il ne fait, a priori, pas bon voyager en Belgique. C'est en tout cas ce que laisse penser l'index sur la "sûreté et la sécurité", publié dans le rapport 2019 sur la compétitivité touristique du World Economic Forum. Sur les 140 pays scrutés par l'organisation mondiale, la Belgique n'arrive qu'à la 52e place, n'entrant, de ce fait, même pas dans le Top 50 des pays les plus sûrs. Elle se positionne d'ailleurs juste derrière la France.

Avant tout, il faut savoir que cet index portant sur la "sûreté et sécurité" du World Economic Forum mesure l'exposition des touristes et entreprises aux risques de sécurité dans un pays, principalement liés à des atteintes graves à la population, à la violence et au terrorisme. La fondation précise que la petite délinquance n’est pas prise en compte.