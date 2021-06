Les 27 pays de l'Union européenne devraient, le 1er juillet, reconnaître et valider le certificat Covid, qui permettra de se déplacer plus facilement durant l'été. Un certificat qui attestera qu'un voyageur a été soit vacciné contre le coronavirus, soit est en mesure de présenter un test PCR ou antigénique négatif ou est immunisé car il a déjà contracté le Covid. Chez nous, les citoyens concernés auront accès à leur précieux certificat via l'application Covidsafe.be, qui sera normalement lancée dès le 17 juin, rapporte L'Écho.

En effet, l'agence Digitaal Vlaanderen, qui s'occupe du développement de cette application pour tout le pays, en fignole actuellement les derniers détails. "Nous sommes techniquement prêts", a affirmé Barbara Van den Haute, administratrice générale de Digitaal Vlaanderen, à nos confrères, "Mais le lancement se fera au plus tôt le 17 juin, parce qu’il faut encore mettre sur pied les helpdesks, la campagne d’information Covidsafe.be, et disposer de la base juridique nécessaire pour le traitement des données". Mais la Belgique sera l’un des premiers pays à en disposer en Europe, a également confié Barbara Van den Haute.

Covidsafe.be facilitera donc l'accès au certificat Covid pour les voyageurs. Mais ces derniers pourront également retrouver leur attestation sur différents portails web (masanté.be,sur le site des Régions et des mutuelles par exemple) et ceux qui le souhaitent pourront également en obtenir une version papier par la poste.