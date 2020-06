Modalités, durée, inscription : voici comment se procurer ses 10 voyages gratuits en train cet été.

Annoncée en grande pompe par le “superkern”, cette mesure de relance commence à se faire attendre. Initialement prévus pour le début de l’été (à partir du 1er juillet), les rails pass de 10 voyages gratuits ne seront finalement pas distribués avant le début du mois d’août. Pour rappel, ce document doit permettre d’effectuer plusieurs allers simples entre 2 gares belges. Ce dernier coûte habituellement 83 euros pour 10 voyages en 2e classe.

Concrètement, les personnes qui voudront des tickets se connecteront sur une plateforme en ligne, puis la SNCB éditera les 10 tickets avec l’âge, le nom et le prénom de la personne. Deux cases seront alors à remplir : le lieu de destination et la date de déplacement. Et il faudra bien évidemment se munir de ses documents d’identité pour pouvoir prouver qu’on est bien la personne renseignée sur le ticket. Le ministre fédéral des Transports, le MR François Bellot, a ainsi évoqué une date plus éloignée, probablement le 31 juillet. “Le railpass sera nominatif et disponible sur demande. Les modalités pratiques sont en train d’être fixées et un marché public a été lancé afin de choisir une société qui collaborera avec la SNCB pour mettre en pratique cette mesure. La procédure va prendre un peu de temps, il est donc difficile de pouvoir donner une date précise mais c’est en cours”, Mélisa Blot. porte-parole de François Bellot.

Finalement nominatifs pour éviter qu’ils ne soient revendus, ces tickets seront disponibles à la demande grâce à un formulaire en ligne et seront “probablement” distribués par la poste. Toute personne de plus de 12 ans vivant en Belgique pourra y avoir accès, donc pas seulement aux Belges.

Mais si ce pass est gratuit pour les voyageurs, il ne l’est pas pour la SNCB qui déplore ne pas avoir été consultée avant cette prise de décision. La société ferroviaire aurait estimé que si seulement 2 millions de personnes réclament le pass, l’initiative coûtera près de 100 millions d’euros dont 4 millions rien que pour les frais administratifs.