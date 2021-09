L’organisation de voyages scolaires en temps de Covid suscite de nombreuses questions.

L’année scolaire vient de débuter et certaines écoles commencent à songer aux voyages scolaires qu’elles souhaitent organiser cette année. Dans un contexte épidémique encore très instable où les voyages nécessitent de plus en plus souvent d’être en possession d’un pass sanitaire, les enseignants ne cachent pas leurs interrogations. "On se demande comment on va pouvoir gérer l’écart entre les élèves vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Est-ce qu’on va se retrouver dans une situation où certains élèves vont devoir renoncer à participer à des sorties ou à des voyages parce qu’ils ne sont pas vaccinés ? Si des élèves doivent faire des tests PCR toutes les 72 heures en voyage scolaire, ça va être complètement ingérable", s’inquiète Thomas, professeur dans une école secondaire bruxelloise et titulaire d’une classe de rhétoriciens.