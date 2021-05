Certaines images de Walibi publiées sur les réseaux sociaux en ont étonné plus d’un ce week-end. Relayées par nos confrères de Sudpresse, celles-ci montraient des files devant des attractions intérieures. Pourtant, ces attractions sont interdites jusqu’au 9 juin au moins, les parcs d’attractions n’ayant l’autorisation d’ouvrir que leurs espaces extérieurs. “Il s’agissait uniquement de tests pour lesquels nous n’avons fait aucune publicité au préalable, ni sur notre site ni sur les réseaux sociaux. Pendant deux heures ce samedi, nous avons ouvert le Popcorn Revenge et le Palais du Génie. Les autres attractions couvertes sont restées fermées”, précise Justien Dewil, porte-parole du parc.

Mais alors, ouverture en catimini ou test encadré ? “Le but était de vérifier nos installations pour assurer une ventilation optimale et éviter une trop forte concentration de CO2. Nous espérons pouvoir ouvrir ces attractions dès le 12 juin et c’était l’occasion de tout tester en conditions réelles. 300 personnes, soit un quart de la capacité totale de chaque attraction, ont été accueillies en respectant bien toutes les règles de sécurité. En outre, elles ont été prévenues qu’il s’agissait d’un test ponctuel.”

Si l’idée n’est certainement pas mauvaise, il n’en reste pas moins que Walibi n’avait pas d’autorisation officielle. “Nous aurions dû nous accorder avec les autorités, c’est vrai. Mais tout cela ne partait pas d’une mauvaise intention et nous assumerons les conséquences s’il y en a.”

De son côté, le gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu a informé le parquet qui a ouvert une information judiciaire pour mieux comprendre ce qu’il s’est passé.