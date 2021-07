Le soleil est au rendez-vous, les allées du parc sont désertes, à peine recouvertes d’une fine couche de poussière, et des techniciens sont affairés sur les différentes attractions du parc, donnant tantôt un coup de Kärcher aux autos tamponneuses, tantôt graissant une chaîne de la Calamity Mine. Tout donne l’impression d’être au mois de mars, alors que les équipes de Walibi travaillent sur les finitions avant de lancer officiellement la saison du parc au kangourou.

Sauf que nous sommes en plein cœur du mois de juillet, qu’il fait 32 °C au soleil et que 8 000 personnes devraient fouler les chemins du parc d’attractions, cracher leurs poumons dans le Vampire, se sécher après un passage humide au Pulsar ou découvrir le nouveau Kondaa. Mais la saison touristique a pris un grand coup d’arrêt après les intempéries de la semaine passée. La quasi-totalité du parc wavrien s’est retrouvée sous eau. Et si, au niveau visuel, les inondations ne sont plus perceptibles que sur les plantes et murs, le parc est aujourd’hui contraint de rester fermé. "De nombreuses attractions se sont retrouvées sous eau ", déplore Justien Dewil, porte-parole de Walibi.