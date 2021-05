La saison des parcs d’attractions (chez nous comme chez nos voisins), animaliers et sportifs est enfin lancée ! Après de longs mois de disette, au centre de ce journal, dans votre DH Mag, on vous y invite. Le point sur six destinations qui n’attendent que vous.

Le Kondaa va attirer du monde à Walibi

Depuis le 8 mai, Walibi a pu rouvrir ses portes, comme tous les parcs d’attractions du pays. Une bonne nouvelle après une longue attente et une certaine jalousie envers les parcs animaliers, ouverts eux depuis mi-février. Une ouverture qui s’est bien sûr organisée autour de règles sanitaires bien précises. Outre les règles de distanciation sociale et de désinfection des attractions, le parc est limité à environ 7 000 personnes, soit 30 % de la capacité totale. De plus, seules les attractions extérieures sont ouvertes actuellement. Il faudra en effet attendre le 9 juin prochain pour une ouverture de tous les espaces, mais aussi des restaurants intérieurs.

Et en plus de ravir les fans de sensations fortes, la reprise d’activité a aussi donné lieu à une inauguration, celle du Kondaa. Ce megacoaster est le plus grand du Benelux et fait partie du grand plan d’investissement annoncé en 2017. Et il vaut mieux en profiter car ce plan risque d’être ralenti par la crise actuelle et revu à la baise.