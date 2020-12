L’année a été dure pour (presque) tout le monde, et certainement dans tous les secteurs récréatifs du pays. Parmi ceux-ci, les parcs d’attractions et animaliers qui ont dû jongler entre ouverture retardée, fermeture anticipée et règles sanitaires strictes. Autant dire que les pertes financières ont été élevées, d’autant plus que des investissements importants sont en cours aux quatre coins du pays.

À Pairi Daiza, la facture est très salée. " La situation est très, très compliquée, souffle Claire Gilissen, porte-parole du parc. Chaque jour de fermeture, ce sont 100 000 euros de dépenses qui ne sont pas compensées. On parle de frais d’entretien des jardins et des bâtiments mais aussi et surtout des soins apportés aux animaux et la nourriture, sans compter le personnel. Eric Domb a en revanche promis de maintenir l’emploi dans le parc, à condition qu’il n’y ait pas de troisième vague. "