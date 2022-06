Les vacances d’été ont commencé un peu en avance à Walibi, qui veut absolument oublier la saison désastreuse de 2021. Et si le parc met les bouchées doubles pour la saison estivale, Halloween se prépare déjà activement en coulisses. Devenu l’événement phare de l’année, la grande fête de clôture de la saison s’annonce encore une fois pleine de surprises. Et pour faire peur aux petits mais surtout aux grands, Walibi recrute 300 monstres ! “Les préparatifs de l’impressionnant événement Halloween vont bon train. Afin d’effrayer ses visiteurs cet automne, Walibi recherche encore 300 figurants, ainsi que des costumiers et maquilleurs, annone le parc. Pour rejoindre l’équipe d’Halloween, il faut bien sûr faire preuve d’une grande créativité. Tout candidat doit également être âgé d’au moins 16 ans et être disponible aux dates suivantes : 8 et 9 octobre, 15 et 16 octobre et du 22 octobre au 6 novembre.”

Les personnes intéressées peuvent poser leur candidature en remplissant le formulaire sur le site du parc d'attractions. ​ “Les candidats sélectionnés seront contactés dans le courant du mois de juillet pour les inviter à participer à des auditions en juillet et en août”, précise le parc.

En plus de ces jobs bien spécifiques, Walibi recrute aussi 800 étudiants pour renforcer son effectif de saisonniers lors de la période d’Halloween. “En effet, suite à la réforme du calendrier scolaire en Wallonie et à Bruxelles, les vacances de Toussaint s’étaleront désormais sur 2 semaines, impliquant un besoin de jobistes plus important. Les profils recherchés sont très variés : opérateurs d’attraction, agents d’accueil, agents de propreté, collaborateurs en boutique ou dans l’horeca… Les étudiants intéressés peuvent poser leur candidature toujours via notre site internet.”