Le PS et Ecolo se sont rencontrés ce mercredi à Namur. Les deux partis ne renoncent pas à leur idée de gouvernement minoritaire. Ils vont négocier ensemble "un coeur de programme" qui sera ensuite soumis au Parlement wallon. Le MR est exclu des négociations pour l'instant. “ Le seul cordon sanitaire du PS, c’est contre l’extrême droite”, a tout de même rappelé le bourgmestre de Charleroi.

Le MR est, en théorie, indispensable à la constitution d’une majorité wallonne. La solution imaginée par le PS et Ecolo, selon des modalités différentes ? Ce gouvernement pourrait être non pas une majorité, mais une minorité. L'idée a été acceuillie très froidement par le CDH, le MR et le PTB. Cela n'a pas empêché les verts et les socialistes de poursuivre dans cette direction.

Ecolo veut négocier seul avec le PS

La troisième rencontre entre PS et Ecolo, ce mercredi, à Namur, devrait permettre “de travailler, ensemble, à un cœur de programme” qui sera ensuite soumis aux autres parlementaires, a affirmé le président du Parti socialiste, Elio Di Rupo, à son arrivée au Parlement de Wallonie. “Nous allons tout d’abord répondre aux 2 fois 10 propositions qu’Ecolo nous a soumises et essayer de dégager un calendrier de travail. Puis, conformément à la demande d’Ecolo, nous allons tenter de travailler, ensemble, à un cœur de programme à proposer, quand la note sera rédigée, à l’ensemble des députés wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles”, a-t-il précisé. “Au stade actuel, nous allons essayer de nous engager à rédiger un programme partagé avec Ecolo. Pour le reste, il faudra se donner le temps et patienter”, a résumé Elio Di Rupo.

Le PS avec Ecolo: "des convergences fortes'

“Deux formations – le cdH et le PTB – se sont retirées du jeu. Nous continuons donc avec ceux avec lesquels nous avons des convergences fortes. Et c’est Ecolo”, a de son côté assuré Paul Magnette. “La situation est très compliquée mais nous sommes très créatifs”, l’essentiel restant toutefois “de trouver des convergences de fond”, a-t-il poursuivi en assurant par ailleurs “qu’il n’y a pas de cordon sanitaire autour du MR”.

“Le seul cordon sanitaire du PS, c’est contre l’extrême droite”, a rappelé le bourgmestre de Charleroi.

Le MR sur la touche

Il n’en reste pas moins que pour l’instant, le MR semble bel et bien sur la touche en Wallonie, redonnant des couleurs à la piste d’un gouvernement minoritaire PS-Ecolo soutenu de l’extérieur par des parlementaires d’autres partis, évoquée la semaine dernière par le bourgmestre de Charleroi. Ce soutien espéré apparaît à l’heure actuelle comme très hypothétique. Lundi, le CDH avait répondu fermement et négativement à la proposition, tandis que le PTB avait assuré plus tôt qu’il ne voulait pas donner de chèque en blanc à un gouvernement minoritaire.

Nollet: "Le parti qui a la main reçoit qui bon lui semble”

“Nous n’en sommes pas là. Nous ne sommes même pas entrés dans la phase de négociations. Pour l’instant, le parti qui a la main reçoit qui bon lui semble”, a pour sa part réagi le co-président d’Ecolo, Jean-Marc Nollet, sans un mot sur la coalition coquelicot – ce gouvernement minoritaire ouvert à la société civile et soutenu par des parlementaires d’autres partis – défendue en début de semaine par les écologistes. “La réunion de ce mercredi doit seulement nous permettre de recevoir le retour du PS sur nos propositions basculantes et de voir sur quels points nous pouvons être d’accord. Il n’est absolument pas question de cartel”, a-t-il encore affirmé en concédant toutefois que la priorité reste de voir “comment trouver des options qui recueillent la majorité au parlement”.

Outre les négociateurs habituels – Elio Di Rupo et Paul Magnette pour le PS ; Jean-Marc-Nollet et Stéphane Hazée pour Ecolo – Laurette Onkelinx (PS) et Barbara Trachte (Ecolo), ont également fait le déplacement à Namur pour y représenter la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pourquoi sans le MR?

La solution proposée par l’axe PS-Ecolo présente plusieurs avantages pour ces partis. Côté socialiste, elle permet d’assurer à la base des militants et des électeurs, généralement hostiles aux Libéraux, que tout est tenté pour éviter une alliance avec ces derniers. Par ailleurs, la perspective d’un nouveau vote, lié à l’échec possible des négociations pour la formation d’un gouvernement fédéral, trotte dans certaines têtes chez les socialistes. Conclure une alliance avec le MR avant cette échéance risquerait de nuire au PS, électoralement. Le congrès du PS, censé valider la formation de cette coalition, pourrait également être le théâtre de protestation.

Ecolo n'a pas digéré les attaques

Chez Ecolo, on n’a pas digéré les attaques du MR durant la campagne électorale. Surtout, une coalition avec le MR les placerait dans une situation très inconfortable où ils ne seraient pas indispensables mathématiquement. Dans un gouvernement minoritaire, leur poids serait largement supérieur. Reste que ces scénarios de coalitions inédits ont probablement peu de chance de voir le jour en l’absence de volonté politique du CDH et du PTB. Ces propositions auront au moins le mérite de montrer aux électeurs PS et Ecolo que leurs dirigeants ont fait leur maximum pour éviter le MR… avant de quand même les embarquer dans l’attelage? A moins d’un revirement du PTB et CDH. Les signaux chez eux, comme les discours, ne vont clairement pas dans ce sens.

Le MR humilié?

Le risque existe que le MR, lorsqu'il sera sollicité, voit cette méthode comme une humiliation. Et qu'il refuse tout net le programme du PS et d'Ecolo. Il faudrait alors recommencer les négociations presque à zéro.