S’envoler au-dessus des vignes et d’une forêt en télésiège, et descendre une piste enneigée de 210 mètres par une température constante de - 6° ; tout est possible en Belgique près de la frontière française !

Une légende prétendait que le télésiège survolant le site de l’Expo 58 aurait été reconstruit en Flandre, et que le téléphérique de l’Atomium se serait posé aux pieds de la Citadelle de Namur ; et bien non, tous les deux ont été installés en 1957 donc bien avant l’Exposition Universelle.